Pijacki rajd przy ulicy Szprotawskiej w Żaganiu i obywatelskie zatrzymanie. Kierowca na gazie staranował jedenaście samochodów

42 - latek z Żagania jechał na podwójnym gazie i staranował jedenaście samochodów zaparkowanych przy ulicy Szprotawskiej. W wydychanym powietrzu miał niemal 3 promile, a jego pijacki rajd mógł się skończyć tragicznie, gdyby nie obywatelskie zatrzymanie. Do zdarzenia doszło w sobotę wieczorem. Kierowcę zatrzymały osoby postronne. Jak podkreśla sierżant sztaowy Arkadiusz Szlachetko, rzecznik żagańskiej policji, postawa osób postronnych zasługuje na pochwałę.

Szacują straty

- Doszło do zatrzymania obywatelskiego, osoby, które zatrzymały pijanego kierowcę, wezwały policję - informuje rzecznik. - 42 - letni mieszkaniec Żagania jechał wzdłuż ulicy Szprotawskiej i uszkodził jedenaście samochodów. Na szczęście, nikt nie został ranny. Pijany mężczyzna został zatrzymany, następnie przekazany rodzinie. Trwa szacowanie strat, zgłaszają się do nas właściciele uszkodzonych samochodów. Kierowcy grozi kara pozbawienia wolności do 2 lat za jazdę od wpływem alkoholu, kara pieniężna. Dodatkowo będzie ukarany za uszkodzenie samochodów.