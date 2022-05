Piknik wojskowy w Lubsku. Tak wojsko w całym kraju zachęca do wstępowania do zasadniczej służby wojskowej

Piknik wojskowy w Lubsku to jedna z 32 podobnych imprez, które zorganizowano w sobotę 21 maja w całym kraju. Tak wojsko zachęca do wstępowania do zasadniczej służby wojskowej. Podczas sobotniej imprezy chętni mogli wejść do Leoparda czy Rosomaka, zobaczyć z bliska, a nawet dotknąć broń wojskową. Nie zabrakło także wojskowej grochówki, występu orkiestry dętej i wielu innych atrakcji. Było stoisko Żandarmerii Wojskowej, czy policji, gdzie można było na wlaśnej skórze przekonać się, co można poczuć podczas wypadku samochodowego (ŻW), porozmawiać o bezpieczeństwie. Organizatorem pikniku w Lubsku jest Wojskowe Centrum Rekrutacji w Żaganiu.