Pokazał się Truskawkowy Księżyc. Superpełnia widziana była też z Żar. To niezwykłe i bardzo rzadkie zjawisko. Zobacz zdjęcia!

Truskawkowa Pełnia to nie jedyna nazwa

Truskawkowa Pełnia, to niejedyna nazwa, jaką możemy spotkać w odniesieniu do czerwcowego księżyca. W różnych rejonach świata mówi się o niej także, jako o Miodowej Pełni, co może odnosić się pory, w której miód pitny dojrzewał i był akurat gotowy do spożycia. Inną nazwą funkcjonującą w Europie jest Różana Pełnia Księżyca, która nawiązuje do pory kwitnięcia tych aromatycznych kwiatów, ale także to rzadko spotykanego zabarwienia srebrnego globu, które czasem można obserwować o tej porze roku.