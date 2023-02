Pole dla kamperów w Żarach. Korzysta z niego wielu Niemców, ale są też Hiszpanie, Belgowie, czy Szwajcarzy

Wśród gości było sporo cudzoziemców, najwięcej Niemców

Blisko Zielonego Lasu

To daje razem niemal dwustu turystów w ciągu roku. Z pola można korzystać od kwietnia do października. Kamper Park jest wyposażony w stanowisko serwisowe do opróżniania wody szarej i czarnej oraz poboru czystej wody do kamperów i przyczep. Do dyspozycji jest sześć stanowisk postojowych z dostępem do prądu oraz cztery miejsca na namioty. Jest też zaplecze sanitarne - toalety i prysznice. Do dyspozycji gości jest altana grillowa. Kamper Park jest częścią kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Syrena”. Znajduje się tam stadion lekkoatletyczny, boiska wielofunkcyjne i korty tenisowe. Można skorzystać z plenerowej siłowni zewnętrznej, a dla dzieci przygotowany jest plac zabaw. Blisko stąd do Zielonego Lasu.

