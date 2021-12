Policjant z żarskiej komendy przyłączył się do niezwykłej akcji. Ze stowarzyszeniem z Mirostowic Dolnych przekazał wspaniałe prezenty

,,Na Gwiazdkę podziel się miłością" to trzecia edycja akcji zbiórki żywności dla osób potrzebujących, która została zorganizowana przez stowarzyszenie ,,Dolina Zielona". Do szczytnej inicjatywy przyłączył się dzielnicowy z żarskiej komendy. Dary trafiły już do osób starszych i dzieci .