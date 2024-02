Prasówka tygodniowa z 11.02.2024 w Żarach. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Co będzie się działo w Twoim życiu w najbliższy weekend – 9-11 lutego 2024? Zapytaliśmy o to Wróżkę Parisę i okazuje się, że całkiem sporo. Szczegóły sprawdź w naszej galerii.

Studniówka żarskiego Ceramika w Pięknej Magdalenie. Tradycyjnego poloneza maturzyści tańczyli przez siedemnaście minut. Bawili się do białego rana!

Zapnij pasy i leć do świata innowacji Potęga mocy ...

Zapnij pasy i leć do świata innowacji Potęga mocy ...

Tygodniowa prasówka 11.02.2024: 4.02-10.02.2024 Żary: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Żarach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Żarskie Zakłady Przemysłu Odzieżowego przez kilkadziesiąt lat dawały pracę setkom, jeśli nie tysiącom, mieszkańców Żar. Zajmowały się głównie produkcją odzieży damskiej i męskiej. W szczególności płaszczy, które na owe czasy, zadawały szyku i były absolutnym "must have" dla każdego, kto chciał być z modą na czasie. Zerknijcie do naszej galerii, zobaczcie archiwalne zdjęcia ze słynnej żarskiej Odzieżówki.