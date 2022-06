Przed żarskim muzeum stoi już ławeczka Jacka Jakubiaka. Za tydzień uroczyste odsłonięcie!

O pomyśle postawienia ławeczki wspomniała nowa dyrektor zaraz po objęciu stanowiska. Chciała w ten sposób uczyć pamięć zmarłego nagle poprzednika. Ławeczka jest multimedialna, dzięki czemu można usłyszeć głos Jacka Jakubiaka. Są też wypowiedzi jego przyjaciół i współpracowników.

-Koszt to ok. 24 tysiące z czego 20 tysięcy przeznaczył urząd miasta w formie dotacji celowej, ok. 3 tysiące od darczyńców, a pozostała kwota ze środków muzeum-informuje dyrektorka. -Oficjalne odsłonięcie 11 czerwca o godz. 11:00, na które serdecznie zapraszamy.