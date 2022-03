Przetarg na nowe rondo w Żarach. Za kilka miesięcy w centrum miasta rozpocznie się przebudowa ulicy Artylerzystów, będzie sporo utrudnień

Rondo przy skrzyżowaniu ulicy Artylerzystów, Lotników i Broni Pancernej to będzie jedna z kolejnych, ogromnych inwestycji drogowych w Żarach. Jedna z głównych, najbardziej uczęszczanych ulic w mieście będzie przebudowana od skrzyżowania z Broni Pancernej aż do skrzyżowania Śródmiejskiej z Ułańską. Całość ma kosztować niespełna siedem milionów złotych, z czego 80 procent to dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Milion ma dołożyć miasto, a pozostałą kwotę powiat, który jest tutaj inwestorem. Właśnie ogłoszono przetarg na realizację inwestycji. Termin składania ofert mija 28 marca, tego dnia zostanie wybrany wykonawca.