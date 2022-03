Punkt zbiórki darów dla Ukrainy w Żarach. Od środy będzie już działać w dawnej szkole przy ulicy Staszica

Już od środy 23 marca zbiórka darów dla Ukrainy, koordynowana przez PCK Żary, będzie prowadzona w nowym miejscu. Do tej pory punkt zbiórki mieścił się w Folwarku Zamkowym, teraz zostanie przeniesiony do budynku dawnej szkoły przy Staszica. W Folwarku zostanie uchodźcy będą mogli odbierać tylko odzież, która została dostarczona do tej pory (od 10.00 do 13.00 od poniedziałku do piątku). Z kolei w szkole żadne ubrania nie będą już przyjmowane. PCK kolejny raz przypomina listę rzeczy, które są obecnie na wagę złota.