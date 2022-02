Rondo przy Artylerzystów w Żarach. Przebudowa skrzyżowania w centrum miasta oraz remont drogi potrwa co najmniej rok

Rondo przy skrzyżowaniu ulicy Artylerzystów, Lotników i Broni Pancernej to będzie jedna z kolejnych, ogromnych inwestycji drogowych w Żarach. Ma kosztować niespełna siedem milionów złotych, z czego 80 procent to dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Milion ma dołożyć miasto, a pozostałą kwotę powiat, który jest tutaj inwestorem.

- Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, prace ruszą w czerwcu tego roku i potrwają do czerwca 2023 roku - informuje Józef Radzion , starostwa powiatu żarskiego. - Mamy nadzieję, że wygra dobra firma lokalna, która sprawnie przeprowadzi realizację inwestycji. Na pewno będzie teraz sporo przetargów w ramach inwestycji realizowanych w związku z Polskim Ładem, ale wierzymy, że znajdziemy dobrego wykonawcę. To ważna inwestycja, ważne skrzyżowanie, które jest newralgiczne. W pobliżu jest Castorama, targowisko, ma powstać galeria. Na pewno rondo rozwiąże tutaj jest bardzo potrzebne.

Drzewa pójdą do wycinki

Skrzyżowanie faktycznie do bezpiecznych nie należy. Kierowcy, którzy od strony Castoramy chcą skręcić w kierunku Lotników muszą odczekać swoje, zwłaszcza w godzinach szczytu. W tym miejscu doszło do wielu stłuczek, czy poważniejszych kolizji. Trudno sobie wyobrazić dalsze funkcjonowanie takiego skrzyżowania, gdy w pobliżu powstanie galeria Hosso. Minusem inwestycji jest fakt, że do wycinki przeznaczono już kilka drzew przy ulicy Artylerzystów.