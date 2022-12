Strefa płatnego parkowania w Żarach. Od nowego roku będą obowiązywać nowe taryfy za parkowanie. Poznajcie szczegóły

Wycieraczki. Jak dbać o nowe wycieraczki, by służyły nam na dłużej?

Konieczność uiszczania opłat za postój w SPP będzie obowiązywała od poniedziałku do soboty (włącznie).

Strefa płatnego parkowania obejmie miejsca postojowe na pl. Przyjaźni, pl. Rynek oraz pl. Kaczy Rynek, co łącznie daje ok. 100 miejsc w ścisłym centrum miasta, z obowiązkiem wnoszenia opłat za postój.

Ponadto zmianie ulegają stawki opłat, które będą wynosić:

3 zł za pierwszą godzinę parkowania

- 3 zł 50 groszy za drugą godzinę parkowania

- 4 zł za trzecią godzinę parkowania

- 3 zł za każdą następną godzinę parkowania

Osoby legitymujące się kartą parkingową osób niepełnosprawnych będą zwolnione z obowiązku wnoszenia opłat za korzystanie ze strefy płatnego parkowania, ale będą musiały pobrać bilet z parkometru ze stawką 0,00 zł.

Szczegółowe zasady korzystania ze SPP na terenie miasta Żary określa Uchwała nr XLV/67/22 rady Miejskiej w Żarach z dnia 26.10.2022 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach gminnych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania.

źródło: UM Żary