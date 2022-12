Pomocny policjant z Żar. Dzielnicowy pomógł w zbiórce prezentów dla dzieci, to już kolejna akcja funkcjonariusza

To już niemal tradycja, że w okresie Świąt Bożego Narodzenia dzielnicowy z żarskiej komendy młodszy aspirant Krzysztof Bzowski angażuje się we wspaniałą inicjatywę pomocy na rzecz osób potrzebujących z gminy Żary. Także w tym roku, od początku grudnia zachęcał do pomocy i zbierał dary serca wśród mieszkańców Żar i okolic, właścicieli sklepów, przedsiębiorców, pracowników cywilnych i policjantów z żarskiej komendy.