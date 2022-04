Stulatki w gminie Żary. Pani Jadwiga i pan Mieczysław żyją już sto lat! Oboje są w świetnej formie

Jadwiga Nowakowska mieszka w Grabiku. Mieczysław Lubański w Kadłubii. Łączy ich to, że oboje są mieszkańcami gminy Żary i w odstępie kilku dni każde z nich świętowało setne urodziny. Co zrobić, żeby przeżyć cały wiek? Patrząc na zdjęcia jubilatów wygląda na to, że wystarczy mieć w sobie pogodę ducha. Stulatków z kwiatami, życzeniami odwiedził Leszek Mrożek, wójt gminy, wraz z pracownikami, sołtysami.