Święto Geoparku Łuk Mużakowa w Łęknicy. Jedzenie, muzyka, warsztaty dla dzieci. Pogoda nie przeszkodziła w zabawie

Święto Światowego Geoparku UNESCO Łuk Mużakowa - Jesień z EUWT - pod takim hasłem w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym Geoparku Łuk Mużakowa zorganizowano w piątek imprezę. Pogoda, jak to w październiku, pochmurna z odrobiną deszczu, ale to nie przeszkodziło w dobrej zabwie. Było sporo muzyki i występów, ale też dobrego jedzenia. Dużym zainteresowaniem cieszyły się mini burgery, do któych trzeba było się ustawić w kolejce. Sporo atrakcji dla dzieci, wspinaczka, malowanie twarzy, warsztaty artystyczne pod dachem Centrum.

Przypomnijmy, że Centrum działa w Łęknicy od niedawna. Tak wyglądało jego otwarcie