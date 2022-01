Szczepienia przeciwko grypie dla seniorów z gminy Żary. Akcja trwa tylko do końca stycznia, gmina dowiezie chętnych

Mieszkańcy gminy Żary, którzy skończyli 65 lat, mają okazję zaszczepić się przeciwko grypie zupełnie za darmo. Akcja potrwa tylko do końca stycznia, więc warto się pospieszyć. Osoby chętne do przyjęcia szczepionki, które nie mają możliwości dojazdu, zostaną dowiezione. Wystarczy zgłosić taką potrzebę pod nr tel. 68 470 73 20 w godzinach od 7.00 do 15.00.