Szczepienia przeciwko grypie dla seniorów z Żar. Rusza kolejna edycja, żaranie powyżej 65. roku życia nie muszą płacić za szczepionki

Szczepienia przeciwko grypie dla osób powyżej 65. roku życia ruszają już 20 września. Tradycyjnie są realizowane w przychodni Eskulap przy ulicy Moniuszki. Pierwsza okazja do zaszczepienia już we wtorek 20 września od godziny 10.30. Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać w przychodni od ponedziałku do piątku w godzinach od 13.00 do 15.00. Akcja potrwa do końca listopada.