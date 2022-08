Tajemnicze rysunki na pustyni Nazca, a może kręgi w zbożu dla UFO? Nie! Tak wyglądają boiska Unii Kunice i Promienia Żary przed sezonem

Przez miesiąc podopieczni Łukasza Czyżyka przygotowywali się na stadionie Promienia Żary. Niestety murawa boiska jest w opłakanym stanie. Już pod koniec czerwca prezentowała się fatalnie. Zawodnicy rozgrywanego w Żarach Turnieju UEFA Regions’ Cup narzekali na jakość trawy i nierówną nawierzchnię. Działacze z dolnośląskiego, śląskiego i opolskiego byli lekko zaszokowani, że w mieście tej wielkości nie ma porządnego stadionu, a co za tym idzie porządnej murawy, na której można by godnie uprawiać piłkę nożną.

Sezon się skończył i wszyscy oczekiwali, że MOSRiW opiekujący się obiektami sportowymi w Żarach, wejdzie na oba żarskie boiska i raz dwa zrobi porządek po trudnym sezonie.

No to się doczekali.