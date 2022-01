Tarantule, ptaszniki, skorpiony. Niezwykła wystawa pajęczaków w Lubsku, tylko dla ludzi o mocnych nerwach

Chętnych do oglądania okazów nie brakowało. Ochotnicy o mocnych nerwach mieli okazję wziąć nawet jeden z okazów ptasznika na ręce, co wcale nie było nieprzyjemnym doznaniem. W naszej galerii możecie obejrzeć najciekawsze okazy pajęczaków. W Lubsku wystawa jest czynna tylko do niedzieli 9 stycznia do 18.00.

WIDEO Ptasznik wędrujący po dłoniach to niesamowite uczucie