Teo Tomczuk, młody artysta z Lubiechowa podbija Europę! Polsko-norweska rodzina dzieli życie między dwoma krajami

Rodzina Tomczuków składa się z mamy Stelli, taty Macieja i dzieci: Igi i Teo. Wyemigrowała z Polski 18 lat temu, ale wciąż wraca do swoich korzeni, w Lubiechowie, w gminie Małomice. To tutaj powstał najnowszy teledysk 15-letniego Teo Tomczuka, który jest bardzo wrażliwym artystą, stojącym na progu wielkiej kariery.

Praca w Norwegii i intensywne kursy

- Żona Stella dostała norweską autoryzację jako pielęgniarka i to był przełomowy dla nas moment - opowiada pan Maciej. - Wraz z żoną odbyłem intensywny kurs języka norweskiego w Gdańsku, sponsorowany przez norweski urząd pracy, a było to w 2003 jeszcze przed wejściem Polski do Unii. Przeprowadziliśmy się do Bergen na zachodzie Norwegii na początku 2004 roku wraz z 7-letnią córką Igą. Początki były trudne, wynajmowaliśmy mieszkanie, żona pracowała jako pielęgniarka, a ja szukałem pracy. Początkowo imałem się dorywczych prac budowlanych. Po pół roku znalazłem zatrudnienie w stoczni na wyspie na północ od Bergen, w gminie Solund.

Teo Tomczuk urodził się w Norwegii, ale chętnie przyjeżdża do Małomic

Już po roku w Solund rodzina zamieszkała we własnym, wymarzonym domu nad samym fiordem. Tam na świat przyszedł Teo.

- Od prawie dwóch lat mieszkamy znowu w Bergen - wyjaśnia pan Maciej. - Teo ma 15 lat i chodzi do 10 klasy. Od nowego roku rozpoczyna naukę w gimnazjum o kierunku Muzyka Taniec i Dramat, z głównym instrumentem wokal. Zawsze dbaliśmy, aby dzieci dobrze mówiły po polsku, nasz język w domu, to język polski. Teo ma flagę polską jako tapetę na szkolnym laptopie i gdy robi prezentacje przed klasą to na e-tablicy pojawia się wielka Polska flaga. Już jako 8-latek Teo widział siebie jako wokalistę i intensywnie rozwijał umiejętności wokalne oraz grę na instrumentach muzycznych. Jego największymi idolami są Alex Turner z Arctic Monkeys oraz Jökull Júlíusson z Kaleo.

Norweski dom w Polsce

Tomczukowie kilka razy do roku odwiedzają dziadków w Lubiechowie koło Małomic, tam wybudowali drewniany dom, zainspirowani budownictwem norweskim. - Zawsze chętnie wszyscy przyjeżdżamy do Polski i za każdym razem widzimy zmiany, przynajmniej te wizualne - dodaje M. Tomczuk.

Czy łatwo żyje się w Norwegii? Podobno opieka społeczna mocn się wtrąca w życie rodzin i można stracić dzieci? - Jeśli chodzi o kontrowersyjną kwestię, czy w Norwegii łatwo stracić dziecko to uważamy, że tak to prawda - wyjaśnia Maciej Tomuk. - Nie doświadczyliśmy tego sami, ale byliśmy świadkami sytuacji, w której rodzice o mało nie stracili dwójki dzieci, a powodem tego były banalne domysły pracowników przedszkola. Sprawa otarła się o policję i Urząd do spraw Dziecka. Na szczęście wszystko zakończyło się polubownie.

Przed Teo wielka kariera!

Pierwszą piosenkę "Your Grin" Teo wydał w sierpniu 2021, jednak głośno wokół niego zaczęło się robić w styczniu 2022, gdy wydał drugi singiel "Goosebumps" który bardzo dobrze się przyjął w Norwegii. Teraz idzie za ciosem i właśnie świeżo wydał trzeci singiel "Trust" inspirowany osamotnieniem, które dotkliwie odczuł podczas wybuchu pandemii w 2020. Wtedy mieszkał jeszcze na wyspie Solund gdzie odległości między ludźmi są duże, a brak kontaktów przyczynił się do intensywnych przemyśleń i zaowocował pisaniem piosenek. Można powiedzieć, że wszystkie utwory Teo są "dziećmi pandemii".

5 marca 2022 Teo wystąpi na festiwalu Luttfest w Førde obok znanych postaci norweskiej muzyki. Ciągle tworzy nowe utwory. Niedawno wygrał casting do głównej roli w norweskim serialu.

Pandemia i izolacja