Tragiczne wypadki na trasie Żary - Zielona Góra. Ta droga to prawdziwe przekleństwo kierowców

Kierowcy z Żar mówią, że przed wyjazdem do Zielonej Góry warto się przeżegnać. To zaledwie 45 kilometrów, które łatwo pokonać w niespełna godzinę, jednak trasa jest niebezpieczna. Kika osób nigdy z niej nie wróciło. We wtorek 13 grudnia doszło do chyba jednego z najtragiczniejszych wypadków, w którym zginęły trzy osoby. To małżeństwo oraz ich dwuletnia córeczka. Jechali w kierunku Żar. Nagle, na prostym odcinku drogi niedaleko Bieniowa, z nieznanych przyczyn, kierowca zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z jadącą z naprzeciwka ciężarówką. Kierowca ciężarówki trafił na żarski SOR.

To nie jedyny śmiertelny wypadek na tej drodze, choć o kilku lat jest ich nieco mniej, każda kolejna tragedia wywołuje ogromne emocje.