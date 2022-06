Wianki na stawie w żarskim parku, czyli "Romantyczność. W przededniu nocy świętojańskiej". Widowisko przyciągnęło tłumy Aleksandra Łuczyńska

Romantyczność. W przededniu nocy świętojańskiej. Pod takim hasłem w parku przy alei Jana pawła II w Żarach zorganizowano niezwykłę widowisko. Organizatorem wydarzenia była Miejska Biblioteka Publiczna oraz Żarski Dom Kultury. Impreza przyciągnęła tłumy. Można było posłuchać muzyki w wykonaniu Queens of Violin oraz obejrzeć widowisko seskcji tańca z ŻDK. Choreografię do przedstawienia przygotowała Bożena Wróbel. Zajrzyjcie do naszej galerii.