Wypadek na obwodnicy Żar koło Grabika. To nieszczęsne skrzyżowanie od lat wzbudza strach kierowców Aleksandra Łuczyńska

We wtorek (09.08) rano na obwodnicy Żar, przy skrzyżowaniu z ulicą Piastowską, doszło do kolejnego wypadku z udziałem samochodu osobowego i ciężarowki. Osobówka wylądowałą na poboczu. Na miejscu pracują służby. To kolejny wypadek na feralnym skrzyżowaniu. Zdjęcia otrzymaliśmy od jednego z kierowców oraz mieszkańca Grabika.