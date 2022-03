Zajęcia dla dziewczynek w Szkole Podstawowej nr 2 w Żarach. Projekt już ruszył, można jeszcze dołączyć

SP 2 i KS Promień ruszyły z wspólnie z projektem adresowanym do dziewczynek urodzonych w 2015 i 2016 roku. Zajęcia są oparte na scenariuszu bajki Disneya – "Kraina Lodu 2" i są podzielone na osiem scenariuszy – sesji z wykorzystaniem postaci i historii filmu. Na kolejnych zajęciach kontynuuje się opowieść związaną z danym filmem, ale też scenariusze są tak zbudowane, że jeśli dziewczynka dołączy w trakcie, to łatwo odnajdzie się w historii.

W każdej sesji czyta się rozdział opowiadania i zachęca się dziewczynki do udziału w powiązanych z tymi zajęciami ćwiczeniach, zabawach oraz grach. Na zakończenie scenariusza dzieci otrzymują paszporty do kolejnej przygody.

Metodologia zajęć oparta jest na badaniach przeprowadzonych przez Leeds Beckett University. Takie zajęcia były już przeprowadzone w angielskiej federacji i cieszyły się ogromną popularnością. Teraz idea programu została rozszerzona o kolejne 4 kraje. Znalazła się w niej również Polska.

Zajęcia są prowadzone w hali sportowej SP 2 przy ul. G. Zapolskiej we wtorki i czwartki o 16.30 (czas trwania - godzina zegarowa).