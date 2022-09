Zapaśnicy Agrosu Żary trenują już w nowej sali. Przeprowadzka była błyskawiczna Małgorzata Fudali Hakman

Po latach oczekiwania na poprawę warunków do treningu, zapaśnicy Agrosu Żary wzięli sprawy w swoje ręce. Przygotowania do przeprowadzki do nowej sali przy ulicy Witosa(dawny budynek sali gimnastycznej SP2) trwały już od jakiegoś czasu, ponieważ budynek wymagał remontu. Wszystko się udało i zawodnicy trenują już w nowej sali.