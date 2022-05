Zapomniany, drewniany kościółek na wzgórzu. W Chociczu jest prawdziwa perełka architektoniczna, ale nikt o niej nie wie

Kościół wybudowano w 1687 roku, gdy Chocicz należał do rodziny von Rothenburg. Budowla, zgodnie z obowiązującym prawem nie posiadała wieży, którą dostawiono dopiero na początku XX w. Świątynia należała przed wojną do ewangelików. Teraz jest to Kościół Rzymskokatolicki pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy i należy do parafii w Górzynie.