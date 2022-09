Zjazd absolwentów i nauczycieli, pracowników Szkoły Podstawowej nr 2 w Lubsku. Organizatorzy czekają na zgłoszenia, a impreza już w piątek

Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubsku do niedawna mieściła się w budynku z czerwonej cegły. Przez wiele lat to było, i jest do dziś, niezwykle ważne miejsce na mapie miasta. W piątek 23 września zaplanowano wielkie wydarzenie - zlot absolwentów i nauczycieli lubskiej szkoły. Organizatorzy czekają na chętnych do udziału. Informacje można uzyskać pod numerem tel. 609 505 037.

- Dla mnie moja"dwójka" to wspaniali wychowawcy, nauczyciele, dyrektor Sewerynek, ktory zachęcał nas do zbierania znaczków i pokazał nam lądowanie człowieka na Księżycu. To woźna pani Kozłowska, która zawsze witała nas przy drzwiach i wspaniałe racuchowe pączki pani Kucharki, której nazwiska nie pamiętam. Czasami były dodatkiem do zupy w stołówce szkolnej - podkreśla Elżbieta Borda-Dziatkowiak, absolwentka szkoły, która mieszka dziś w Gorzowie. - Zjazd jest okazją spotkania po latach, odkrycia lub wręcz poznania siębie na nowo. Ale także wspomnienia tych, którzy już odeszli. To też możliwość pokazania nauczycielom, że ich praca nie poszła na marne i każdy z nas nosi w sobie ich naukę. Wiem, jakie to ważne dla nauczyciela, bo sama pracuję w szkole. A Dwójka wypuściła wiele wspaniałych osób, które znane są w Polsce i świecie.