Zniszczono lampy solarne w Bogumiłowie, wartość strat to niemal 50 tysięcy złotych. Sprawę zgłoszono policji

O sprawie poinformowała gmina Żary na swoim profilu facebookowym. Do aktu wandalizmu miało dojść w miniony weekend w Bogumiłowie. Ktoś zniszczył dwie lampy solarne. Zdemontowano pokrywy sterowników w niektórych lampach, w części wyrwano i wycięto kable. Jak się okazuje, to nie pierwsza taka sytuacja, bo już w ubiegłym tygodniu zniszczono cztery inne lampy we wsi. Razem to już sześć solarów, każda taka lampa to koszt 8 tysięcy złotych. Sześć lamp to już niemal pięćdziesiąt tysięcy złotych. Na profilu zacytowano wójta gminy, Leszka Mrożka, który nie kryje oburzenia aktem wandalizmu.