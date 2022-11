15 południk w Lipinkach Łużyckich i na polu za Jasieniem. Wiecie, w którym miejscu się znajduje?

Południk geograficzny 15 stopni długości geograficznej wschodniej, w oparciu, o który mierzy się czas środkowoeuropejski, przebiega przez terytorium Polski od Rewala na północy, po Zgorzelec na południu. Na teren województwa lubuskiego południk wkracza tuż obok mostu kolejowego na rzece Pliszce, poniżej Gądkowa Wielkiego i dalej biegnie na południe przez lasy, aż do rzeki Odry na wysokości wsi Sarbia. Następnie przez jezioro i wieś Bronków, przez Przychów. Przecina drogę Lubsko - Krosno tuż obok drogi do Chocicza. Biegnie przez Nowiniec, między Budziechowem a Jasieniem, przez Lisią Górę, Golin, Jaryszów, niemal środkiem Lipinek Łużyckich, obok kościoła w Bogumiłowie, przez Mielno, Strzegom, aż do Zgorzelca przekraczając Nysę Łużycką.