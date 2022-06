To niewiarygodna historia. W ciągu kilku lat zniknęło całe miasto. A mieszkało w nim osiem tysięcy ludzi

Jak to w ogóle możliwe? Wszystko działo się niecałe 50 km Żar. Górnicy fedrowali, hutnicy wytapiali, stoczniowcy spawali, wszystko dla zrujnowanej podczas wojny ojczyzny. Swoje zadania miały także ziemie zwane odzyskanymi. Tylko w 1951 roku gdzieś tam, w stolicy, zaplanowano, że odzyskanych zostanie stąd 500 mln sztuk cegieł, z czego tylko z ówczesnego, niewielkiego przecież, województwa zielonogórskiego, 95 mln.

Historia Berge, czyli dzisiejszych Zasiek jest tragiczna. Jeszcze w 1945 roku tę dawną dzielnicę Forst uznawano za miasto i tylko nazwę zmieniono na brzmiące bardziej z polska łużyckie Barść lub Barszcz. Mianowano nawet burmistrza. Rok później miano zmieniono właśnie na Zasieki i nic nie zapowiadało wyroku. Jednak już w lipcu 1946 Zasieków na liście miast już nie ma. I tak powolutku, dom po domu, miasto zaczęto rozbierać.

Trochę historii

Jeszcze w XIX wieku Berge była niewielką osadą graniczącą z położonym po drugiej stronie Nysy Łużyckiej miastem Forst. Na przełomie XIX i XX wieku rozwijający się przemysł sprawił, że Forst zaczął się dynamicznie rozrastać. Liczba mieszkańców wzrosła z 2400 w 1826 aż do 32 060 osób w 1900. W 1921 roku oba brzegi Nysy spiął tzw. Lange Brücke (Długi Most), co bezpośrednio otworzyło możliwość rozwoju miasta na prawym brzegu rzeki i sprawiło, że dawna wieś Berge stała się dzielnicą Forst.

Niestety most stał tylko 20 lat. Wycofujące się wojska niemieckie wysadziły go w zimie 1945 roku. Małgorzata Fudali Hakman/ [email protected] /Stowarzyszenie Region Łużyce

Rozebrano nowe miasto

Nowy przebieg granic sprawił, że miasto Forst zostało podzielone wzdłuż rzeki na dwie części, a prawa strona miasta przypadła Polsce. Zadziwiające było to, że lewobrzeżna część Forst wyniku walk prawie doszczętnie została zniszczona, a prawa w porównaniu do reszty miasta była stosunkowo mało zniszczona. Dlatego w 1945 roku Berge zostało polskim miastem, mianowano burmistrza i zmieniono nazwę na Barść, ale już rok później polska komisja do spraw nazewnictwa wyprowadziła ostatecznie nową nazwę. Podobno urzędnicy, którzy przyjechali do Berge, żeby zmienić jej nazwę i zobaczyli ilość umocnień, nazwali miejscowość Zasieki.

Życie po wojnie nie było proste