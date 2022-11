15 punktów karnych i 2.5 tysiąca mandatu za potrącenie pieszej na przejściu na Moniuszki w Żarach

Kierujący peugeotem nie zauważył pieszej, która przechodziła przez przejście i potrącił ją. Na szczęście 43-latce, nic poważnego się nie stało. - Kierujący natomiast ukarany został mandatem karnym w wysokości 2500 złotych i 15 punktami karnymi. Jednak ta historia mogła zakończyć się zupełnie inaczej. Pozostańmy zatem przezorni, kiedy zbliżamy się do przysłowiowej ,,zebry", zarówno wtedy, kiedy jesteśmy pieszymi, jaki kierującymi.

Wczoraj, późnym wieczorem, żarscy strażacy zostali wezwani do budynku przy ulicy Moniuszki w Żarach. Zgłoszenie wskazywało zatrucie czadem.

Policja w Żarach apeluje o szczególną ostrożność.

Szacunek, ostrożność, widoczność - zróbmy wszystko, aby piesi byli bezpieczni na drodze. Pomogą w tym… odblaski Przezorność, jaskrawa odzież, czy odblaski te wszystkie elementy mogą sprawić, że realnie bezpieczeństwo pieszego wzrośnie. Kiedy dołożymy do tego prawidłowe zachowanie kierowcy, a więc poruszanie się z mniejszą prędkością, czujność w rejonie przejść dla pieszych- wówczas liczba zdarzeń z udziałem pieszych na pewno spadnie. Zadbajmy zatem wspólne o bezpieczeństwo na drodze.

Dzisiaj około godziny 7 rano doszło do wypadku w Kunicach.

Piesi muszą pamiętać, że oprócz pierwszeństwa na pasach mają coś cenniejszego -własne życie i zdrowie. Szczególnie teraz, kiedy wczesnym rankiem jest jeszcze ciemno i bardzo często pojawiają się mgły, niechronieni muszą zadbać o własne bezpieczeństwo. Zwiększą je zakładając odblaski nie tylko poza terenem zabudowanym, ale również w mieście. Kierowca zauważy pieszego szybciej, z większej odległości i będzie mógł w porę zareagować, kiedy założysz odzież w jaskrawych barwach. Pomyślmy o tym, szczególnie w przypadku dzieci. Czerwona, czy żółta kurtka lub czapka , odblask na odzieży i tornistrze sprawią, że nasze pociechy będą bardziej widoczne, a co za tym idzie bezpieczniejsze.

Zgodnie z uregulowaniami, które weszły w życie w ubiegłym roku, pieszy wchodzący na przejście dla pieszych lub już znajdujący się na tym przejściu, ma pierwszeństwo przed pojazdem. Zatem kierujący muszą pamiętać o tym, że zbliżając się do przejścia są zobowiązani zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na nie. Jednak zbyt duża prędkość, pośpiech , roztargnienie może doprowadzić do tragedii, a pieszy straci życie lub zdrowie na przejściu.