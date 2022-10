Cmentarze w Żarach przy ulicy Szpitalnej i Pionierów. Tłumy porządkują groby swoich bliskich

Dzień Wszystkich Świętych oraz Zaduszki przypadające 1 i 2 listopada to tradycyjnie czas zadumy. Jak zawsze o tej porze, na cmentarzach zrobiło się tłoczno, w tym roku pogoda jest dla nas wyjątkowo łaskawa. Chociaż to ostatnie dni października jest ciepło, jak w sierpniu. W cmentarnych alejkach tłumy mieszkańców Żar i przyjezdni porządkują groby swoich bliskich.

O porządek na grobach trzeba dbać

Nie oszczędzamy na chryzantemach

Pani Antonina i Janusz przyjechali aż ze Zgorzelca na żarski cmentarz. - Przyjeżdżamy rzadko, bo sami jesteśmy w takim wieku, że to już nie jest takie bezpieczne - mówią. - Ale staramy się zawsze w tym czasie przed listopadem przyjechać tutaj, posprzątać, zapalić znicz, postawić kwiaty. Trzeba pamiętać o zmarłych.

Jeśli chodzi o ceny chryzantemy stroików, to te są zdecydowanie wyższe od ubiegłych lat. - W ostatnim roku mieliśmy kilka takich pdowyżek, trudno to nawet ocenić procentowo - mówi nam właścicielka jednego ze stoisk. - Jedno jest pewne, Polacy to chrześcijański naród i nie zauważyliśmy, żeby kupowano mniej chryzantem. O zmarłych zawsze pamiętamy i chcemy uczcić pamięć o nich.

Na żarskim cmentarzu przy ul. Szpitalnej jest ponad osiemnaście tysięcy grobów.