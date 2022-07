Dawno temu pałac w Iłowej należał do ekscentrycznego hrabiego. Dzisiaj daleko mu do dawnej świetności[NOWE ZDJĘCIA]

To dzięki tej rodzinie założono park, zaprojektowany w stylu francuskim i angielskim, od strony południowej pałacu umieszczono zegar słoneczny, wzniesiono też drugą wieżę zamku. Właściciel pałacu, w latach 1902 – 1914 hrabia Friederick von Hochberg zainspirowany swymi podróżami do Japonii i Azji wprowadził do wystroju pałacu elementy sztuki orientalnej.