Drugoligowi koszykarze BC Swiss Krono Żary pokonali ostatnią drużynę w tabeli

Zajmujący ostatnie miejsce w tabeli Gimbasket Wrocław do Żar, przyjechał powalczyć i zostawić po sobie jak najlepsze wrażenie, bo nikt w Żarach nie spodziewał się, że podopieczni Łukasza Rubczyńskiego mogą mieć jakiekolwiek problemy z zespołem prowadzonym przez charyzmatycznego Roberta Kościuka. Być może to, że goście są strażnikami czerwonej latarni uśpiło miejscowych, a może po prostu żaranie zlekceważyli przyjezdnych, bo pierwsza kwarta przebiegała pod całkowite dyktando wrocławian, którzy zdecydowanie wygrali to starcie 19:12 i w kolejnej kwarcie prowadzili aż do ostatniego gwizdka sędziów i rzutu Macieja Rzechtalskiego, dającego prowadzenie zawodnikom z Żar. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 30:27 dla gospodarzy.