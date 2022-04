Dwór w Lipinkach Łużyckich. Zabytek można zobaczyć z bliska w niedzielę 10 kwietnia

Dwór w Lipinkach Łużyckich od jesieni ubiegłego roku ma nowych właścicieli. Zabytek i teren wokół niego jest porządkowany od kilku miesięcy. Nowi gospodarze zapraszają wszystkich chętnych do oglądania zabytku z bliska. W niedzielę 10 kwietnia w godzinach od 12.00 do 17.00 będzie można odwiedzić to niezwykłe miejsce. Będzie ciasto, zupa, ale także wystawa dawnych zdjęć dworu.