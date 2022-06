Dworek w Świbnej. Tutaj mnóstwo żaran spędzało kiedyś wakacje. Obecnie obiekt jest na sprzedaż Aleksandra Łuczyńska

Leśny Dwór w Świbnej to zabytek należący do ZHP. Przez wiele lat organizowano tutaj obozy, wycieczki, imprezy. Nieruchomość polożona w samym środku malowniczego lasu jest obecnie na sprzedaż. Zobaczcie, jak dziś wygląda, wiele pomieszczeń w środku niewiele się zmieniło w ciągu minionych lat. Zajrzyjcie do naszej galerii.