Dzieci z Ukrainy uczą się zdalnie w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żarach. Są jeszcze wolne miejsca

- Na razie jest kilkoro dzieci z obwodu lwowskiego, dzieci mają taką możliwość, więc łączą się ze swoimi nauczycielami. Są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy zainteresowanych - mówi Beata Kłębukowska, dyrektorka Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żarach. To właśnie tutaj, w pracowni multimedialnej są prowadzone lekcje zdalne dla dzieci Ukrainy. Na razie uczniów jest sześcioro, ale są jeszcze wolne miejsca.

Ołena przychodzi na zajęcia z córką Sofiją. Pochodzą z okolic Lwowa. - Szkołą córki jest zamknięta, lekcję są prowadzone z nauczycielką, która jest jeszcze w Ukrainie - mówi mama dziewczynki. - Na lekcjach jest teraz osiemnaście osób. Dzieci są już przyzwyczajone do nauki zdalne, bo w czasie pandemii już miały okazję się zapoznać z takim trybem nauczania. Mamy jednak nadzieję, że niedługo to wszystko się skończy i dzieci wrócą do szkół.