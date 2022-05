Egzamin ósmoklasisty w Żarach. Dzisiaj w "Jedynce" uczniowie pisali test z języka polskiego. Jak im poszło?

To dla nich pierwszy poważny sprawdzian wiedzy i na pewno trochę się stresują. Jednak generalnie myślą, że są dobrze przygotowani i na pewno pójdzie im dobrze. Z relacji uczniów wynika, że lektura, z którą musieli się zmierzyć to "Zemsta" Aleksandra Fredry. Do wyboru było najprawdopodobniej napisanie rozprawki o przyjaźni lub opowiadania, w którym spotkało się bohatera jednej z lektur obowiązkowych.

