Festiwal niewykorzystanych sytuacji. Jak się nie strzela to się nie wygrywa. Promień Żary przegrał z Polonią Słubice

-Wiedzieliśmy na co stać Promień, i staraliśmy się obraną taktykę wprowadzić w życie. Promień miał swoje sytuacje, ale to my strzeliliśmy więcej bramek i wywieźliśmy 3 punkty, choć z przebiegu meczu, gdyby padł remis to oba zespoły byłby na pewno zadowolone, aczkolwiek zostawiliśmy dzisiaj na boisku trochę zdrówka. Przyjechaliśmy dzisiaj mocno osłabieni i chwała chłopakom, że wygrali i bardzo im za to dziękuję-podsumował Andrzej Wypych szkoleniowiec Polonii Słubice.