Gdzie wybrać na spacer niedaleko Żar? Ścieżka przyrodnicza Dolina Szyszyny w Biedrzychowicach

Trasa to ok. 2,3 kilometry wzdłuż rzeki Szyszyna. Rozpoczyna się tuż za Bieniowem i wiedzie lasem do samych Biedrzychowic. Można też zacząć od Biedrzychowic i kierować się w stronę Bieniowa, to nie ma znaczenia. Malownicze miejsce nietrudno znaleźć, a na samej ścieżce nie brakuje wielu oznaczeń i ciekawych informacji.