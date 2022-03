Opuszczone wsie w lubuskim. Teraz niektóre domy w Nowej Ameryce stoją puste. Co się stało?

Jesteśmy na terenach Nowej Ameryki. Leżą w powiecie gorzowskim i sulęcińskim. Choć napisano o nich już wiele, to ziemie te wciąż kryją masę tajemnic. Z każdą drogą, gospodarstwem, domem, kępką drzew wiąże się tu osobna, wyjątkowa historia. Mijamy wieś Głuchowo. Przed nami niewielkie skrzyżowanie, przy nim zgięty, zardzewiały i zdawać by się mogło zapomniany drogowskaz do Lemierzycka. Skręcamy. Mijamy jeden z wielu na tych terenach mostków, pod nim kanał melioracyjny. Asfaltowa droga jest tak wąska, że nie sposób, aby minęły się tu dwa samochody. Z nadjeżdżającym z naprzeciwka peugeotem z napisem „POCZTA” mijamy się na jednej z kilku mijanek. Przed nami jedna z najmniejszych wsi w Lubuskiem.