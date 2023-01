Ośmiornica straciła ramię. Niesamowity pomnik przyrody, sosna która ma ma ok.120 lat i właśnie straciła kolejne ramię

Sosna "Ośmiornica" - ponad 120-letni pomnik przyrody - straciła jedno z "ramion". Przyczyną był zalegający w koronie mokry, ciężki śnieg, który spowodował obłamanie jednego z pni, osłabionego przez rozkład drewna we wnętrzu drzewa. Z ośmiu "ramion" Ośmiornicy pozostały tylko cztery nieuszkodzone. Wcześniej drzewo straciło już dwa podczas wichur, a jedno jest suche. Wiek tej niezwykłej sosny zwyczajnej był niegdyś szacowany na ok. 150 lat, jednak ostatnie pomiary wskazują na ok. 120 - 125 lat. Pomimo uszkodzenia drzewo nadal zachwyca swoją niezwykłą formą. Pomnikowa sosna rośnie w pobliżu drogi Brody - Tuplice, ok. 3 km od strony Brodów, przed wsią Proszów.