"Pan Profesor" Kamiński poprowadził koszykarzy Sokoła Żary do zwycięstwa nad WSTK Wschowa

Podopieczni Radosława Magierskiego opromienieni wysokim zwycięstwem w pierwszej kolejce przystąpili do tego spotkania bez swoich 5 podstawowych zawodników. Huberta Kondyckiego, który przebywa na urlopie oraz Adama Forysiuka, Pawła Pawlikowskiego, Rafała Rutkowskiego i Kacpra Burneckiego, którzy nie mogli zagrać w pierwszych pojedynkach, bo ciągle trwały negocjacje z BC Swiss Krono Żary, o transferze definitywnym i przejściu do Sokoła. Prawdopodobnie już za tydzień czterech muszkieterów pojawi się na parkiecie w kolejnym meczu ligowym.

Wracając do meczu, żaranie nadspodziewanie szybko i łatwo objęli prowadzenie i powiększali je sukcesywnie do końca 3 kwarty. Krzysztof „Profesor” Kamiński prowadził swoich kolegów jak natchniony, ale każdy w drużynie dołożył cegiełkę do dwudziestopunktowej przewagi. Dawid Łyba ze stoickim spokojem trafiał wtedy kiedy trzeba, a nieustępliwość i trafienia za 3 Alana Burcona wprowadzały na ławce i trybunach prawdziwą euforię.

MKS Sokół Basketball Żary pokonał WSTK Wschowa 94:84. Małgorzata Fudali Hakman

Jednak w miarę upływu czasu i sił w grze gospodarzy zaczął pojawiać się chaos. Sokolanie stracili celność i popełnili bardzo dużo błędów własnych. Przeciwnicy załapali wiatr w żagle i powoli zaczęli odrabiać straty. Jednak ambicja graczy Sokoła, niesamowity doping na trybunach i wiara w sukces nie pozwoliły rywalom wydrzeć żaranom zwycięstwa. MKS Sokół Basketball Żary pokonał WSTK Wschowa 94:84.(32:20, 23:20, 27:15, 12:29). Najwięcej punktów rzucił Krzysztof Kamiński, po 16 zdobyli Dawid Łyba i Alan Burcon, a 11 razy trafił Karol Cieśliński. U rywali najwięcej rzucili: Maksymilian Konieczny-22, Krzysztof Pawlicki-19 i Przemysław Wantuch-17.