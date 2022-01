Pomaganie innym to dla niego powołanie. Jubileusz księdza Stanisława Pojnara w kościele Świętego Józefa w Żarach

Ksiądz kanonik Stanisław Pojnar jest w środowisku żarskim postacią rozpoznawalną, bowiem swoją działalność nie ograniczył tylko do parafii, którą zarządza, ale także zaangażował się w pomoc wszystkim mieszkańcom miasta i okolicy. Na uroczystościach związanych z 25-leciem parafii pw. Świętego Józefa Oblubieńca i 40-leciem posługi kapłańskiej nie zabrakło nikogo, komu w czasie swojej pracy ksiądz dziekan pomógł.

Był nawet ksiądz biskup Tadeusz Lityński

Budował swój kościól wytrwale...

Jubileusz księdza kanonika Stanisława Pojnara Małgorzata Fudali Hakman

Ks. Stanisław Pojnar do Żar przybył w 1992 roku z myślą o utworzeniu parafii oraz budowie nowego kościoła. Prace przy budowie rozpoczęto już w 1993 roku, tuż po uroczystości Bożego Ciała, która po raz pierwszy odbywała się na placu budowy przy ul. Szymanowskiego. Kamień węgielny podbudowę świątyni pochodził z bazyliki św. Piotra w Rzymie. Jednak to nie jedyne zasługi ks. kanonika parafii pw. Józefa Oblubieńca w Żarach. Praktycznie od początku związał się ze środowiskami patriotycznymi i kombatanckimi. Mocno wspierał działania tych stowarzyszeń. To dzięki niemu na placu przed kościołem powstał pomnik Żołnierza Polskiego, Pomnik Pomordowanych na kresach, oraz tablica upamiętniająca wydarzenia ze Smoleńska z 2010 roku. Obecnie ks. S. Pojnar jest dziekanem dekanatu żarskiego. W nowo wybudowanym kościele odbywają się uroczystości rocznicowe Solidarności, oraz ważnych wydarzeń dla związku. Współpracuje z samorządowcami , inicjując wiele ważnych wydarzeń kulturalno- patriotycznych

[g]4139637[/g].