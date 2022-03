Ponad milion złotych dla Michałka Kobylskiego z Żar. Zebrano już całą kwotę potrzebną na leczenie chłopca

Michałek Kobylski z Żar ma zaledwie dwa latka, cierpi na neuroblastomę, nowotwór złośliwy. Od ponad roku jego drugim domem jest Przylądek Nadziei we Wrocławiu. O chłopcu po raz pierwszy pisaliśmy właśnie rok temu, kiedy rozpoczęto zbiórkę pieniędzy na podanie specjalnej szczepionki. Jej zadaniem jest powstrzymanie nawrotu choroby. Sama szczepionka, którą podaje się w Stanach Zjednoczonych to koszt 1 miliona 200 tysięcy złotych. Niespełna rok temu, wydawało się, że to kwota nie do osiągnięcia.