Pożar wieży zamkowej w Żarach. 13 października mijają trzy lata od feralnej nocy, gdy wieża spłonęła, niczym zapałka

To był niedzielny wieczór, mieszkańcy Żar już szykowali się do snu, wielu z nich na wieść o pożarze przyszło zobaczyć akcję strażaków. A ta trwała wiele godzin i zakończyła się o 3.30 nad ranem. Zniszczenia były ogromne. Do tragedii doszło na kilka dni przed przejęciem zamku przez władze miasta. Podpisanie umowy przełożono na styczeń następnego roku. Miasto stało się właścicielem zrujnowanego zamku ze spaloną wieżą.