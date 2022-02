Pracownia hemodynamiczna w 105. Kresowym Szpitalu Wojskowym w Żarach już po remoncie i z nowoczesnym sprzętem

Tak nowoczesnego sprzętu nie ma żaden szpital w regionie. Do pracowni hemodynamicznej 105. Kresowego Szpitala Wojskowego w Żarach trafił właśnie nowiutki angiograf. Cała pracownia przeszła porządny lifting i już przyjmuje kolejnych pacjentów. Remont przeprowadzono w bardzo krótkim czasie, bo trwało to zaledwie nieco ponad dwa miesiące.

Przyjdź na koncert kolęd do szpitala. To wsparcie dla pracowników i pacjentów

Coraz młodsi pacjenci

W ciągu pierwszych dwóch tygodni działania pracowni, przyjęto już kilkudziesięciu pacjentów. Do pracowni trafiają często pacjenci po zawałach, w ostrych stanach wieńcowych. Coraz częściej są to bardzo młode osoby, jedna z najmłodszych miała zaledwie dwadzieścia kilka lat. Sytuacji nie poprawia także pandemia, wśród zakażonych zdarzają się często powikłania kardiologiczne.

Wszystko dzięki dotacji

- Jednym z powikłań pocovidowych może być rozwinięcie się choroby wieńcowej z jej przykrymi konsekwencjami - mówił p. płk lek. Artur Lipczyński, komendant 105. KSzW. - Pracownia będzie funkcjonowała dla dobra pacjentów potrzebujących z naszego regionu, dzięki inwestycji, którą przeprowadziliśmy w tak krótkim czasie, bo było to niespełna trzy miesiące. Wiele osób nie wierzyło, że to jest możliwe. Dzięki dotacji z Ministerstwa Obrony Narodowej w wysokości 3 milionów 200 złotych możemy się pochwalić tak nowoczesną pracownią.

Statystyki mówią same za siebie

Kierownikiem pracowni jest dr n. med. Przemysław Nowicki. - Zgodnie ze standardami do naszej pracowni pacjent powinien trafić do nas w ciągu 60 do 90 minut od rozpoczęcia objawów - podkreślał. Sama pracownia mieści się w tym samym budynku co Szpitalny Oddział Ratunkowy, czy kardiologia.

W 2021 r. w pracowni wykonano aż 928 koronarografii i 412 angioplastyk wieńcowych, w roku 2020 ilość pacjentów kształtowała się podobnie: 955 koronarografii i 444 angioplastyki wieńcowe.