Promień Żary uczcił zwycięstwem nad Meprozetem Stare Kurowo jubileusz Pawła Horożanieckiego

Pojedynek dwóch równorzędnych przeciwników mógłby być nawet interesujący, gdyby nie to, że oba zespoły grały o nic, a trudy mijające go sezonu, na pewno dały się we znaki zawodnikom, więc początek spotkania był bardzo niemrawy, a nawet senny. W gospodarzy jakiś duch walki wstąpił dopiero po stracie bramki w 12. minucie, a autorem jej był Oleksandr Moskalyk. Żaranie chcąc wyrównać, musieli zaangażować w ataku więcej zawodników, co oczywiście uczynili i 15 minut później Patryk Jasiak dał miejscowym wyrównanie.