Rozgrywki żarskiej B-klasy. Fax Bieniów niespodziewanie pokonał Piasta Lubanice

Już byli w ogródku i witali się z gąską... Promień Żary wygrał z Piastem Czerwieńsk strzelając im bramkę na "do widzenia"

To nie był piękny mecz. Ba, to nie był nawet mecz średni. Po 94 minutach męczenia buły, Promień Żary, na do widzenia, wpakował piłkę do siatki Piastowi...