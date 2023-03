Śmierć Ryszarda Kowalczuka, wójta gminy Brody. Jego ciało znaleziono w lesie, sprawą zajął się prokurator

Miał zaledwie 54 lata, odszedł nagle. Ryszard Kowalczuk zmarł we wtorek 21 marca ok. 10 rano. Jego ciało znaleziono w lesie w Świeradowie Zdroju, krótko przed rozpoczęciem konwentu Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego, którego R. Kowalczuk był wiceprezesem.

- Zaniepokoiło nas to, że jeszcze nie dotarł na miejsce, to było ok. 15, konwent rozpoczynał się o 16.00. Zwykle cały zarząd, jeszcze przez rozpoczęciem, spotykał się, wymienialiśmy poglądy, rozmawialiśmy. Kiedy jeden z członków zarządu zadzwonił do wójta zapytać, co się dzieje, dlaczego jeszcze go nie ma, telefon odebrał policjant, wtedy dowiedzieliśmy się, co się stało. Trudno w to uwierzyć, to dla nas tragiczna wiadomość - mówi Marek Cebula, burmistrz Krosna Odrzańskiego, prezes zarządu Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego. - Zostaliśmy tutaj na miejscu, dziś (środa) zostanie odprawiona msza w miejscowym kościele, po której chcemy się udać na miejsce, w którym zmarł. Jesteśmy po ustaleniach z leśniczymi, w tym miejscu powstanie kapliczka