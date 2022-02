Tak żegnano księdza Mirosława Wnuka, proboszcza parafii pw. Jana Chrzciciela w Złotniku. Parafianie długo będą go wspominać Aleksandra Łuczyńska

We wtorek 1 lutego parafianie pożegnali zmarłego księdza Mirosława Wnuka, proboszcza parafii pw. Jana Chrzciciela w Złotniku. Kilka tygodni wcześniej, podczas kazania mówił, że zdrowie to skarb, dar, który trzeba pielęgnować, bo to obowiązek każdego. Kilka dni później nie żył.